Досудове розслідування у справі глави ЦВК Охендовського вдруге зупинено, - САП

Розслідування у справі Охендовського зупинено до отримання відповідей на міжнародно-правові доручення Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/dosudebnoe-rassledovanie-delu-ohendovskogo-1525767413.html

Спеціалізована антикорупційні прокуратура вдруге призупинила досудове розслідування у справі про одержання хабаря очільником Центрвиборчкому від депутатів "Партії регіонів".

"На даний момент досудове розслідування у вказаному провадженні вдруге зупинено прокурором до отримання відповідей на міжнародно-правові доручення, про що доведено до відома детективів та неодноразово повідомлялось громадськості", - повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Там зазначають, що отримані під час слідства офіційні документи українських дипломатів, які забезпечували організаційний супровід відряджень підозрюваного, містять суттєві суперечності. Тому прокурори направили низку запитів до Німеччини, Австрії, Франції, Великої Британії, Польщі та Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, в САП вважають недопустимими заяви директора НАБУ щодо "наполяшгання" на остаточній підозрі та скеруванні обвинувального акту до суду. На думку антикорупційних прокурорів, такі дії є "інструментом піару, способом набору політичних чи будь-яких дивідендів та погроз неугодним".

Нагадаємо, 11 травня цього року Солом'янський районний суд Києва скасував постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в отриманні хабара.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.