Савченко голодує, їй дали гарячу воду й душ

Савченко висловила працівникам секретаріату уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері

Народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

"Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня", - повідомляє прес-служба омбудсмена за результатами зустрічі представників секретаріату уповноваженого ВР з прав людини із Савченко в суботу.

На даний момент скарг на здоров’я з її боку немає.

Зазначається також, що прохання Савченко про гарячу воду й душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю.

Прес-служба повідомляє, Савченко висловила працівникам секретаріату уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері.

"Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було", - зазначили в прес-службі омбудсмена.

Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.