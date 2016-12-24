Савченко презентує свою громадську платформу "РУНА" в понеділок
Анонс прес-конференції у "Лігабізнесінформ" Савченко розмістила у Facebook, прикріпивши картинку з логотипом нового проекту. На цій картинці зазначено, що Савченко - лідер цієї платформи.
Тема прес-конференції: "Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки".
"Під час прес-конференції буде представлена громадська платформа РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу", - сказано в анонсі.
Учасниками заходу, крім Савченко, будуть Мухачов Назар, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, Отаман ГО "Українське Козацьке Військо" (Київ); Теодор Дяків, представник експертної групи "Народний суверенітет" (Львів).
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ, відтак виключила її з делегації.
Додамо, що Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина". Таким чином, Нардепи покарали її за таємну зустріч із терористами
На думку Савченко, лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами.
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