Савченко презентує свою громадську платформу "РУНА" в понеділок

Народний депутат Надія Савченко у понеділок дасть прес-конференцію, на якій представить свою громадську платформу РУНА.

Анонс прес-конференції у "Лігабізнесінформ" Савченко розмістила у Facebook, прикріпивши картинку з логотипом нового проекту. На цій картинці зазначено, що Савченко - лідер цієї платформи.

Тема прес-конференції: "Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки".

"Під час прес-конференції буде представлена громадська платформа РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу", - сказано в анонсі.

Учасниками заходу, крім Савченко, будуть Мухачов Назар, сотник 26-ї сотні Самооборони Майдану, Отаман ГО "Українське Козацьке Військо" (Київ); Теодор Дяків, представник експертної групи "Народний суверенітет" (Львів).

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ, відтак виключила її з делегації.

Додамо, що Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина". Таким чином, Нардепи покарали її за таємну зустріч із терористами

На думку Савченко, лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами.