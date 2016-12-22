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Депутати проголосували за виключення Савченко з делегації в ПАРЄ

Нардепи покарали її за таємну зустріч із терористами
Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.
Депутати проголосували за виключення Савченко з делегації в ПАРЄ Надія Савченко. Фото: AFP

За це рішення проголосували 237 народних депутатів.

Савченко включили в делегацію ПАРЄ наприкінці 2014 року, щоб надати їй міжнародний імунітет, коли вона перебувала в російському полоні. Зараз їй цей імунітет не потрібен, що і стало формальною підставою для сьогоднішнього рішення Верховної Ради.

Насправді Савченко виключили з делегації за таємну зустріч з бойовиками.

Нагадаємо, що Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".

На думку Савченко, лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами.

Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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22 12 2016 13:57
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