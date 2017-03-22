СБУ І ГПУ прийшли з обшуком в "Київавтодор"

У середу вранці в офісі комунальної корпорації "Київатодор" почався обшук.

"Сьогодні з 09:30 у комунальній корпорації "Київавтодор" Генеральна прокуратура України і Служба безпеки України з незрозумілих причин проводять слідчі дії. Роботу підприємства частково паралізовано", - повідомила прес-служба корпорації у Facebook.

Обшук може бути пов'язаний з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства Державною аудиторською службою.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.

Зазначимо, що Державне агентство автомобільних доріг України("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.