Ситуація з ямами на дорогах найгірша за останній час, - Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.

"Це найгірша ситуація, і виникла вона внаслідок того, що останніми роками доріг просто не ремонтували. Якщо доріг 170 тис. км, а за рік ремонтували 400 км - ось і результат. Не потрібно бути генієм, щоб це зрозуміти", - розповів голова агентства Славомир Новак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Другим фактором, за його словами, що впливає на ситуацію, були погодні умови - температура повітря за зиму переходила через нуль 53 рази.

"Кожен, хто вчив у школі фізику, розуміє, що відбувається з водою під час зміни температур і як це руйнує дороги. У Польщі такі самі погодні умови, просто там дороги в кращому стані, а ремонти проходять із застосуванням новітніх технологій. Цього року ми маємо понад 12 млн кв. м ям на дорогах. Експерти припускають збільшення обсягу ямковості протягом весни до 18 млн кв. м. Коштів на сьогодні нам вистачає на 6 млн кв. м. У разі додаткового фінансування в розмірі 1 млрд грн загалом вистачить на 8 млн кв. м. Тож щонайменше 4 млн кв. м ям залишаться", - розповів Новак.

Він не виключив, що наступного року ситуація може і погіршитися.

"Можливо, і так. Я не хочу нікого обманювати: немає грошей на ямковий ремонт в необхідному обсязі, є проблема з коштами і на середній ремонт. Якщо ми хочемо за 5-10 років вирішити проблеми ям на дорогах, потрібно відремонтувати всю мережу. Якщо ми будемо ремонтувати 5-6 тис. км на рік, добре, через 10 років забудемо про ями, але в нас однаково залишиться проблема з подальшими ремонтами. Цей процес безперервний", - додав голова "Укравтодору".

Він також зазначив, що якщо цього року "Укравтодор" отримає реальні додаткові кошти на ремонт доріг з обіцяної суми 15 млрд грн, можна буде говорити про капбудівництво в майбутньому.

"Але якщо нам дадуть ці гроші в другій половині року з умовою освоєння до кінця року - результату не буде. Я можу відразу сказати міністру фінансів: якщо ці гроші нам дадуть у червні з умовою освоєння до кінця року, то краще просто їх не виділяти. Потрібен час для проведення тендеру, пошуку підрядника. У розмові з прем'єром я чітко сказав про те, що якщо агентство отримає гроші швидко - вони будуть освоєні, якщо ні - нічого не вийде. Простий вихід із цієї ситуації полягає в тому, щоб кошти переходили на наступний рік. Тоді почати роботи можна буде цього року і продовжити наступного. Це було б добре, дозволило б плавно перейти до Дорожнього фонду", - резюмував Новак.

Зазначимо, державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) з 2017 року почне будівництво безпечних наземних пішохідних переходів для скорочення смертності на дорогах.