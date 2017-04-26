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СБУ обшукала офіс Укргазвидобування, вилучено техніку

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів
В Укргазвидобуванні заявили, що в офісі компанії проводяться обшуки Службою безпеки України.
СБУ обшукала офіс Укргазвидобування, вилучено техніку Фото: depcontrol.org

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів. Про це йдеться у повідомленні Укргазвидобування на сторінці у Facebook.

"Представники СБУ мотивують обшуки начебто незаконним використанням програмного забезпечення, яке Компанія офіційно та легально закупила через систему #ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ", - зауважили в Укргазвидобуванні.

Зазначимо, у березні Генеральна прокуратура України почала розслідувати зловживання посадовими особами компанії "Укргазвидобування" при проведенні у квітні 2016 року процедур закупівлі установок з осушки газу.

У лютому ГПУ спільно з Службою безпеки провели обшуки в головному офісі держкомпанії "Укргазвидобування" в Києві.

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26 04 2017 19:17
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