СБУ обшукала офіс Укргазвидобування, вилучено техніку

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів

В Укргазвидобуванні заявили, що в офісі компанії проводяться обшуки Службою безпеки України.

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів. Про це йдеться у повідомленні Укргазвидобування на сторінці у Facebook.

"Представники СБУ мотивують обшуки начебто незаконним використанням програмного забезпечення, яке Компанія офіційно та легально закупила через систему #ProZorro. Подібні дії можуть дестабілізувати роботу УГВ. Компанія співпрацює з представниками СБУ", - зауважили в Укргазвидобуванні.

Зазначимо, у березні Генеральна прокуратура України почала розслідувати зловживання посадовими особами компанії "Укргазвидобування" при проведенні у квітні 2016 року процедур закупівлі установок з осушки газу.

У лютому ГПУ спільно з Службою безпеки провели обшуки в головному офісі держкомпанії "Укргазвидобування" в Києві.