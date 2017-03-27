Посадовці "Укргазвидобування" зловживали своїми обов'язками при закупівлі обладнання, - ГПУ

ГПУ вважає, що посадовці компанії передчасно розкрили конверти із пропозиціями учасників для недопущення перемоги в конкурсних торгах комерційних структур

Генеральна прокуратура України почала розслідувати зловживання посадовими особами компанії "Укргазвидобування" при проведенні у квітні 2016 року процедур закупівлі установок з осушки газу.

Печерський районний суду Києва від 16 березня своєю ухвалою надав слідчим тимчасовий доступ до документів УГВ, зокрема до річного плану закупівель на 2016, протоколам засідань тендерних комітетів, пропозиціям учасників, звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, а також документам з оскарження учасниками процедури проведення запиту цінових пропозицій, повідомляє "Економічна правда".

Мова йде про оголошений у квітні 2016 тендері на закупівлю установок осушки газу із проведенням процедури запиту цінових пропозицій в 2 етапи.

Відповідно до доводів слідства, до початку проведення 2-го етапи посадові особи компанії, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, здійснили розкриття цінових пропозицій, порушивши вимоги порядку закупівель товарів.

Генпрокуратура вважає, що посадові особи компанії передчасно розкрили конверти із пропозиціями учасників для недопущення перемоги в конкурсних торгах комерційних структур, непідконтрольних посадовим особам "Укргазвидобування".

Як відомо, "Укргазвидобування" планує побудувати 15 установок для осушки газу до 2018 року. У 2016 "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 0,5%, або на 77 млн кубів до 14,605 млрд кубів порівняно з обсягом видобутку в 2015 році (14,528 млрд кубів). "Укргазвидобування" є найбільшим добувачем газу в Україні. 100% акцій компанії належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що на початку лютого Генеральна прокуратура і Служба безпеки України провели обшуки в головному офісі держкомпанії "Укргазвидобування" в Києві.

24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".

Минулого року Служба безпеки України, Генпрокуратура та співробітники "Альфа" вже проводили обшук та виїмку документів в ДП "Укргазвидобування".