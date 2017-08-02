Обшуки в офісі Укргазвидобування: співробітників підозрюють в розтраті 95 млн грн держкоштів, - ОНОВЛЕНО
У рамках якого саме провадження проводять обшуки не уточнено, - інформує LB.ua. з посиланням на повідомлення в прес-службі компанії.
Об 11:00 біля офісу "Укргазвидобування" анонсовано брифінг голови правління компанії Олега Прохоренка.
Оновлення: Служба безпеки України (СБУ) підозрює співробітників "Укргазвидобування" в розтраті 95 млн гривень державних коштів при наданні охоронних послуг, - повідомляє прес-служба відомства.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців ПАТ "Укргазвидобування" на виведенні грошей з товариства. Чиновники головного офісу "Укргазвидобування" та регіональних філій товариства за змовою с комерційними структурами організували механізм розкрадання грошей компанії через надання охоронних послуг. Між тим, українським законодавством заборонено здійснення охорони особливо важливих об’єктів державної власності приватними структурами", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували, що для легалізації оборудки посадовці уклали договори з двома приватними охоронними структурами нібито на надання послуг забезпечення систем безпеки. "Чиновники незаконно перерахували комерсантам понад 95 мільйонів гривень, які потім перевели у готівку та привласнили учасники оборудки", - підкреслюється у повідомленні.
При цьому додається, що саме через це правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Укргазвидобування" у Києві, Полтаві, Харківській області та офісах приватних комерційних структур.
Нагадаємо, 24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".
Минулого року Служба безпеки України, Генпрокуратура та співробітники "Альфа" вже проводили обшук та виїмку документів в ДП "Укргазвидобування".
Зазначимо, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.
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