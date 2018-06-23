СБУ попередила замовлений з Росії теракт у Харкові

СБУ заявляє, що попередила терористичний акт у Харкові біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами РФ.

Для здійснення низки терористичних актів на території регіону російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи "Харьковское движение сопротивления", повідомляється на сайті спецслужби.

З 2014 року члени групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів українських патріотичних організацій та особистих транспортних засобів осіб, які входять до їх складу, проведенні розвідувальної діяльності та розповсюдженні серед мешканців Харкова матеріалів антиукраїнського, сепаратистського та екстремістського змісту, зазначили в СБУ.

З квітня 2018 року спецслужби РФ відновили фінансування діяльності ВПГ "ХДС" для проведення на території Харкова терористичної діяльності, встановили контррозвідники СБ України.

"Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою. Співробітники СБУ затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час закладання вибухівки під пам’ятний знак", - повідомили в спецслужбі.



Фото: ssu.gov.ua

В ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання учасниці групи правоохоронці вилучили символіку терористичних організацій "Д/ЛНР".

Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до організації та вчинення вказаного злочину.