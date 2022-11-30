СБУ провела обшуки у Мураєва
Про це повідомляє Telegram відомства.
"Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників",- йдеться в повідомлення.
Як зазначають в СБУ, обшуки були проведені в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
В спецслужбі нагадали, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цього діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме - в контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.
Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.
Раніше повідомлялось, що під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ мп СБУ та Нацполіція знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів.
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