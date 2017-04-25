СБУ відкрила кримінальне провадження на журналістів за спробу зняти військовий об'єкт
"Мешканець Рівненщини допоміг правоохоронцям запобігти потенційній диверсії на військовому об’єкті", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Чоловік помітив у контрольованій зоні поблизу військової частини групу невідомих осіб з технічними засобами для зйомок та квадрокоптером.
"Співробітникам спецслужби затримані особи представилися як журналісти проекту "Стежками війни" телеканалу ZIK. Вони нібито виконували редакційне завдання щодо зйомок лісового масиву та місцевого туристичного об’єкту "Тунель кохання". За результатами огляду місця події до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.
Служба безпеки України нагадує, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів.
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