СБУ відкрила справу проти посадовців РФ за фактом розв'язання гібридної війни

Під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам підготовки до анексії Криму та штучного формування у населення півострова ненависті до народів України

За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, повідомляє прес-служба СБУ.

"Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України. Важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії принесла знедолення і змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар, які вдруге за шістдесят років фактично переживають геноцид з боку тоталітарного режиму. Агентство ООН у справах біженців оцінило кількість внутрішньо переселених осіб у десять тисяч, більшість з яких ‒ кримські татари, а третина ‒ діти", - повідомляє прес-служба.

Служба безпеки України крок за кроком збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі України, особливо Криму, напередодні, під час та після незаконного захоплення Автономної Республіки. Саме робота спецслужби дозволила створити доказову базу та розпочати цю резонансну для українського та міжнародного суспільства кримінальну справу.

Також повідомляється, що під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам підготовки до анексії Криму та штучного формування у населення півострова, у тому числі через ЗМІ та інтернет-ресурси, ненависті до народів України.

"Належну правову оцінку отримають й інші дії спрямовані на усунення перешкод для вторгнення збройних сил РФ на територію нашої держави та створення умов, у тому числі шляхом маніпуляцій суспільною свідомістю через ЗМІ та інтернет, для незаконної анексії Автономної Республіки Крим", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що політичний експерт Стефан Бланк на сторінках видання Atlantic council висловив думку, що нещодавні дії Росії вказують на можливість нової стадії російського вторгнення в Україну і не виключають вторгнення у Білорусь, Прибалтику та на Кавказ. За його словами, свідченням таких планів Москви автор вважає створення у 2016 році 25 дивізій та 15 бригад. Водночас кількість особового складу зросла тільки на 10 тисяч осіб. Це відповідає радянській моделі, коли основна частина солдат призивалася під час масової мобілізації.