СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ, - Наливайченко (документ)

Наливайченко розповів, що в 2014 році Служба Безпеки ініціювала перед МЗС України питання щодо денонсації Угоди між Кабміном України та Урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 1998 року, згідно з яким в Україні при Посольстві РФ в Україні, а також Генеральних консульствах Росії в Харкові, Одесі та Львові діють представництва Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко оприлюднив документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ.

"Чому заступник голови СБУ Фролов, якого призначив президент Порошенко, ставить підписи і офіційно звертається до ФСБ, до Російської Федерації, до країни-агресора в 2016 році?! І це при тому, що в 2014 році СБУ в односторонньому порядку денонсувала ряд Угод про співпрацю та взаємодію між Службою безпеки України та Міністерством безпеки РФ, Федеральним агентством урядового зв’язку та інформації при президенті Росії. Тоді ми також розірвали Угоду між Україною і Росією про співпрацю СБУ та Служби зовнішньої розвідки РФ в розвідувальній діяльності", - розповів Наливайченко під час прес-конференції в ІА "УНІАН".

У зв’язку з цим, Наливайченко вимагає від Генеральної прокуратури України негайного розслідувати і притягнути до відповідальності заступника голови СБУ: "Нинішнє керівництво СБУ не просто в прямому ефірі слізно звертається до керівництва ФСБ, а радник голови ще й, не моргнувши оком, називає ворогів "честными офицерами ФСБ"!

"Тоді ж ми як Служба безпеки запропонували денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами від 1997 року".

Нагадаємо, керована Наливайченком СБУ розірвала в односторонньому порядку будь-які контакти, співпрацю чи взаємодію зі спецслужбами Росії. СБУ стала, по суті, першою державною структурою України, яка почала принципово розривати зв’язки з Росією.