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СБУ заборонила в'їзд секретареві Спілки журналістів Росії

Раніше Спілка журналістів Росії оприлюднила заяву, в якій містилися заклики до посягання на територіальну цілісність України
Служба безпеки України заборонила терміном на 3 роки в'їзд секретареві Спілки журналістів Росії Ашоту Джазояну
СБУ заборонила в Ашот Джозаян Фото: sev.msu.ru

Про це йдеться в відповіді на інформаційний запит, оприлюдненій Незалежною медіа профспілкою України.

"В інтересах забезпечення нацбезпеки України громадянину РФ Джазояну Ашоту Єгішеєвичу винесено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки", - йдеться у відповіді СБУ.

Раніше Спілка журналістів Росії оприлюднила заяву, в якій містилися заклики до посягання на територіальну цілісність та недоторканість України. Зокрема, в документі за підписом секретаріату Спілки росіяни наголошували на законності окупації Криму.

При цьому з відповіді спецслужби випливає, що в'їзд росіянину було заборонено ще на початку року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

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20 04 2017 06:58
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