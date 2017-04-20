СБУ заборонила в'їзд секретареві Спілки журналістів Росії

Раніше Спілка журналістів Росії оприлюднила заяву, в якій містилися заклики до посягання на територіальну цілісність України

Служба безпеки України заборонила терміном на 3 роки в'їзд секретареві Спілки журналістів Росії Ашоту Джазояну

Про це йдеться в відповіді на інформаційний запит, оприлюдненій Незалежною медіа профспілкою України.

"В інтересах забезпечення нацбезпеки України громадянину РФ Джазояну Ашоту Єгішеєвичу винесено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки", - йдеться у відповіді СБУ.

Раніше Спілка журналістів Росії оприлюднила заяву, в якій містилися заклики до посягання на територіальну цілісність та недоторканість України. Зокрема, в документі за підписом секретаріату Спілки росіяни наголошували на законності окупації Криму.

При цьому з відповіді спецслужби випливає, що в'їзд росіянину було заборонено ще на початку року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.