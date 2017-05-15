СБУ звинуватила Клюєва і Олійника у проплачених акціях проти Порошенка
"Колишні депутати Верховної Ради Андрій Клюєв і Володимир Олійник, а також лідери антиМайдану [Олександр] Зінченко і [Юрій] Кот ... залучили кількох громадян України для організації заходів по дискредитації президента України Петра Порошенка. Акція мала називатися "цукеркові бунти в магазинах "Рошен"", - розповів на брифінгу в понеділок глава СБУ Василь Грицак.
За його словами, СБУ задокументувала декілька таких акцій. Її учасники дали свідчення в рамках розслідування цієї кримінальної справи.
Ще одна акція, спрямована проти Порошенка, називалася "Декомунізація Рошен". СБУ стверджує, що близько 400 осіб повинні були зайти на територію київської фабрики і знести бюст Карла Маркса. Ця акцію вдалося попередити.
Нагадаємо, що в 2015-2016 роках в різних містах України відбувалися напади на магазини "Рошен", в тому числі вибухи.
Кондитерська корпорація "Рошен" - головний бізнес-актив Президента України Петра Порошенка. Фірма знаходиться в управлінні сліпого трасту.
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