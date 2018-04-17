Сенатор Маккейн переніс операцію на кишківнику
"У неділю сенатор Маккейн був госпіталізований до клініки Майо в Феніксі, штат Арізона, і переніс операцію з кишкової інфекції, пов'язаної з дивертикулітом", - йдеться в повідомленні на його офіційному сайті.
Сенатор у стабільному стані.
Повідомляється, що останні кілька місяців Маккейн проходив курс фізіотерапії у своєму будинку в Корнвіллі, штат Арізона, для відновлення через побічні ефекти лікування раку.
Нагадаємо, що в Джона Маккейна був діагностований рак головного мозку. Ракова пухлина була виявлена після видалення тромбу над лівим оком пацієнта. Проби видаленої тканини показали, що первинна пухлина головного мозку, відома як гліобластома має відношення до сгустка крові, йдеться в заяві клініки Мейо.
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