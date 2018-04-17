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Сенатор Маккейн переніс операцію на кишківнику

Останні кілька місяців він проходив курс фізіотерапії через побічні ефекти лікування раку мозку
Сенаторові-республіканцеві Джону Маккейну провели операцію на кишківнику.
Сенатор Маккейн переніс операцію на кишківнику Сенатор Джон МакКейн. Фото: azcapitoltimes.com

"У неділю сенатор Маккейн був госпіталізований до клініки Майо в Феніксі, штат Арізона, і переніс операцію з кишкової інфекції, пов'язаної з дивертикулітом", - йдеться в повідомленні на його офіційному сайті.

Сенатор у стабільному стані.

Повідомляється, що останні кілька місяців Маккейн проходив курс фізіотерапії у своєму будинку в Корнвіллі, штат Арізона, для відновлення через побічні ефекти лікування раку.

Нагадаємо, що в Джона Маккейна був діагностований рак головного мозку. Ракова пухлина була виявлена ​​після видалення тромбу над лівим оком пацієнта. Проби видаленої тканини показали, що первинна пухлина головного мозку, відома як гліобластома має відношення до сгустка крові, йдеться в заяві клініки Мейо.

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17 04 2018 08:20
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