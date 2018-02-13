Сенатори вимагають від Трампа ввести санкції проти фігурантів "кремлівського списку"

У США троє сенаторів від Демократичної партії - Бен Кардін, Боб Менендес і Шеррод Браун - внесли проект резолюції, яка передбачає нові санкції щодо Росії відповідно до закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.

Як повідомляє Politico, оголошене в кінці січня рішення адміністрації не вводити нові санкції проти Росії під приводом того, що вже вжиті заходи працюють ефективно, викликало обурення у демократів.

"Відсутність серйозності, яку проявила адміністрація перед обличчям явної загрози національній безпеці,... викликає тривогу, так не повинно тривати", - йдеться в заяві Кардіна щодо резолюції.

Видання зазначає, що закон дозволяє адміністрації Трампа не поспішати з новими санкціями, проте міністр фінансів Стівен Мнучін раніше заявив, що секретна частина так званого "кремлівського списку" частково ляже в основу нових санкцій США.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

Усього до списку потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — голова адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснєфті" Ігор Сєчін, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Президент Росії Володимир Путін назвав так званий "кремлівський звіт" США "недружнім актом".

"Кремлівська доповідь" складена відповідно до закону Про протидію противникам США за допомогою санкцій, який був ухвалений у Сполучених Штатах влітку 2017 року. Санкції було посилено через тривалу агресію проти України, а також через втручання в президентські вибори в США 2016 року.