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Сепаратисти сім разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав
Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил.
Сепаратисти сім разів обстріляли оборонні укріплення Об Фото: news.pn

Зафіксовано один випадок ведення вогню по ділянці місцевості – граната в ході ворожого обстрілу з СПГ упала неподалік Красногорівки, інформує прес-центр штабу ООС.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Лебединського, де він здійснив два обстріли позицій військ, що обороняються", - йдеться у повідомленні.

Загалом, ворожий вогонь спостерігачі Об’єднаних сил фіксували в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила над окупованою частиною Донбасу свій безпілотник, який фіксував пересування російської військової техніки.

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29 10 2018 18:40
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