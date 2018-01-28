Сепаратисти за минулу добу здійснили один обстріл: загинув військовий ЗСУ

Друга половина минулої доби в зоні проведення АТО, починаючи з 14.00, пройшла без порушень режиму тиші.

До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели 1 обстріл позицій ЗСУ, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки вогонь у бік наших опорних пунктів неподалік населеного пункту Верхньоторецьке вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, нажаль, отримав поранення несумісне із життям військовослужбовець сил АТО.

На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що з початку війни на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення, ще 5 зникли безвісти.