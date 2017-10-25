Серед членів екіпажу захопленого піратами корабля поблизу Нігерії був українець

У водах Нігерії пірати викрали з німецького контейнерного судна шістьох членів екіпажу, серед них був українець.

Цю інформацію "BBC Україна" підтвердив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Він зазначив, що отримав такі дані від Генконсульства України в Гамбурзі. Там, у свою чергу, послалися на німецьку компанію, яка є судновласником.

Українські дипломати в Німеччині та представники компанії з'ясовують "місцезнаходження членів екіпажу зазначеного судна", уточнив Кирилич.

Раніше благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" поширила інформацію, що український моряк потрапив у полон піратів біля берегів Нігерії.

За даними Reuters, окрім українця, пірати захопили чотирьох філіппінців та угорця.

Нагадаємо, вчора пірати напали на морський контейнеровоз Demeter, коли він перебував у затоці Біафра на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт.