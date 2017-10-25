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Серед членів екіпажу захопленого піратами корабля поблизу Нігерії був українець

За даними Reuters, окрім українця, пірати захопили чотирьох філіппінців та угорця
У водах Нігерії пірати викрали з німецького контейнерного судна шістьох членів екіпажу, серед них був українець.
Серед членів екіпажу захопленого піратами корабля поблизу Нігерії був українець Фото: ННМ

Цю інформацію "BBC Україна" підтвердив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Він зазначив, що отримав такі дані від Генконсульства України в Гамбурзі. Там, у свою чергу, послалися на німецьку компанію, яка є судновласником.

Українські дипломати в Німеччині та представники компанії з'ясовують "місцезнаходження членів екіпажу зазначеного судна", уточнив Кирилич.

Раніше благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" поширила інформацію, що український моряк потрапив у полон піратів біля берегів Нігерії.

За даними Reuters, окрім українця, пірати захопили чотирьох філіппінців та угорця.

Нагадаємо, вчора пірати напали на морський контейнеровоз Demeter, коли він перебував у затоці Біафра на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт.

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25 10 2017 14:50
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