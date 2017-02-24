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На Житомирському полігоні загинув військовий

Військовослужбовець отримав смертельні поранення в результаті розриву гранати РГД-5
У Житомирській області на території полігону в результаті вибуху гранати загинув сержант-телефоніст.
На Житомирському полігоні загинув військовий Фото:УНІАН

"24 лютого 2017 р. на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб, сержант, який обіймав посаду радіотелефоніста військової частини, в результаті розриву гранати РПГ-22 отримав тілесні ушкодження, від яких помер", - повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону України.

На місце події виїхала група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури разом з експертами для огляду місця події, допиту свідків, вилучення всіх необхідних документів.

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом загибелі на полігоні військовослужбовця військової частини, Житомирській (ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення військових посадових осіб до військової служби в умовах особливого періоду).

Нагадаємо, вйськова прокуратура розслідує загибель військовослужбовця, який помер 16 лютого від поранень на полігоні в Житомирській області.

 
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24 02 2017 13:20
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