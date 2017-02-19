На Житомирщині від поранень під час навчань загинув військовий

Військова прокуратура розслідує загибель військовослужбовця, який помер 16 лютого від поранень на полігоні в Житомирській області.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу військової прокуратури Житомирського гарнізону.

"У госпіталі помер військовий, який отримав на початку цього тижня поранення під час бойових навчань на військовому полігоні у Житомирській області", – повідомили 19 лютого в прокуратурі, додавши, що помер чоловік 16 лютого.

Чоловікові-контрактнику було 35 років. Що стало причиною поранень, які в прокуратурі назвали тяжкими, невідомо.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинули двоє військовослужбовців, ще один постраждав. Як повідомили у військовій прокуратурі, загинули чоловіки 27 і 37 років.