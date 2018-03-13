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"Шахтар" програв "Ромі" і залишає Лігу Чемпіонів

На 79-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості
Донецький "Шахтар" програв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів італійській "Ромі" з рахунком 0:1 і залишає турнір.
"Шахтар" програв "Ромі" і залишає Лігу Чемпіонів Фото: transkarpatia.net

Нагадаємо, що в Харкові "гірники" здолали "Рому" з рахунком 2:1, але за рахунок забитого м'яча на чужому полі далі йде італійська команда.

Що стосується самої гри, то в першому таймі краще виглядав "Шахтар". Гольових моментів у перші 45-ть хвилин не було в обох команд. У "Роми" був один удар у площину воріт, а в "Шахтаря" - нуль.

На 52-й хвиині матчу "Рома" забила гол. Після помилки в захисті Ордеця, Джеко вибіг сам на сам з П'ятовим і пробив поміж ніг українського воротаря - 1:0. Після забитого голу в Джеко було ще кілька моментів, щоб збільшити рахунок.

На 79-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Ордець не дав вийти сам на сам з воротарем тому ж Джеко, і суддя показав українцю червону картку. За кілька секунд на полі ледве не зчинилася бійка після того. як Феррейра викинув за щити хлопця, що повільно подавав м'яч. Бійки вдалося уникнути, а ось "Шахтарю" щось створити біля воріт "Роми" так і не вдалося.

Варто зазначити, що припинив боротьбу в Лізі Чемпіонів і "Манчестер Юнайтед", що за сумою двох матчів (0:0 та 1:2) поступився "Севільї".

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13 03 2018 23:55
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