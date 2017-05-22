Ще один з найбільших провайдерів почав блокувати російські соцмережі

У компанії радять користувачам зберегти важливу інформацію із соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" на інші носії

З 22 травня один із провідних інтернет-провайдерів "Воля" починає заходи з обмеження доступу до заборонених в Україні російських соціальних мереж

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

"З 22 травня ми починаємо заходи з обмеження доступу до веб-сайтів, перерахованих в Указі (про блокування російських соцмереж - ред). Технічні роботи будуть завершені до 1 червня", - йдеться у повідомленні.

У компанії радять користувачам зберегти важливу інформацію із соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" на інші носії. Якщо електронна адреса користувача знаходиться на ресурсі, що підпадає під дію указу, у "Волі" просять оперативно змінити її на адресу, створену на українських та міжнародних серверах.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.