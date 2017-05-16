"Яндекс", "Вконтакте" і Мail.ru заборонять до 1 червня
"Закони України, інші акти Верховної Ради, акти президента України, Кабміну не пізніше ніж у 15-ти денний термін після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях", - свідчить порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, викладений у відповідному указі президента.
Водночас, в указі про розширення санкцій сказано, що він набирає чинності з дня його опублікування.
Таким чином офіційні друковані видання, якими є "Офіційний вісник України" і газета "Урядовий кур'єр", повинні опублікувати указ до 1 червня.
В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України. По телефону в цьому відомстві відмовилися надати будь-які коментарі.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
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