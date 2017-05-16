Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Яндекс", "Вконтакте" і Мail.ru заборонять до 1 червня

Водночас, в указі про розширення санкцій сказано, що він набирає чинності з дня його опублікування
Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
"Яндекс", "Вконтакте" і Мail.ru заборонять до 1 червня Фото: з вільних джерел

"Закони України, інші акти Верховної Ради, акти президента України, Кабміну не пізніше ніж у 15-ти денний термін після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях", - свідчить порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, викладений у відповідному указі президента.

Водночас, в указі про розширення санкцій сказано, що він набирає чинності з дня його опублікування.

Таким чином офіційні друковані видання, якими є  "Офіційний вісник України" і газета "Урядовий кур'єр", повинні опублікувати указ до 1 червня.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України. По телефону в цьому відомстві відмовилися надати будь-які коментарі.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.