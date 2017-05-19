Користуватися російськими соцмережами в обхід блокування не заборонено, - РНБО
"Ми не рухаємо контенту, і навіть якщо якийсь користувач обійде блокування, будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть ніяким чином каратися, але ми зменшимо аудиторію російських сайтів", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1".
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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
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