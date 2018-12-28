Ще три парафії УПЦ МП на Вінниччині приєдналися до ПЦУ

Рішення прийняли після обговорення на загальних зборах релігійної громади

Парафіяни Свято-Покровського храму та парафіяни храму Чуда архістратига Божого Михаїла у Вінницькій області вирішили приєднатися до Православної церкви України.

"Парафіяни Свято-Покровського храму села Блажіївка Козятинського району разом із настоятелем протоієреєм Олегом Соць одностайно прийняли рішення залишити юрисдикцію УПЦ МП і приєднатися до Православної церкви України", - повідомляє прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

Днем раніше про перехід до ПЦУ заявили ще дві парафії.

Зокрема, парафія храму Чуда архістратига Божого Михаїла в Хонях смт Вороновиця Вінницького району та інша парафія отця Володимира – у селі Іванівка Вінницького району.

Зазначається, що рішення прийняли після обговорення на загальних зборах релігійної громади.

За ПЦУ в храмі Чуда архістратига Божого Михаїла проголосували 60 парафіян разом зі своїм настоятелем протоієреєм Володимиром Мельниковичем.

Раніше повідомлялося, що ще три парафії УПЦ МП у Львівській області перейшли до Православної церкви України. Таким чином, із 60 зареєстрованих в області громад УПЦ МП вже чотири змінили свою церковну юрисдикцію, об'єднавшись із Православною церквою України.

Нагадаємо, 22 грудня, парафіяни храму Петра і Павла в місті Жовква разом зі священиком вирішили перейти під юрисдикцію ПЦУ. Церква в Жовкві стала третьою великою парафією, що перейшла до ПЦУ. Першим був кафедральний собор Вінницької єпархії, де править митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький).

Також до складу нової церкви увійшов Спасо-Преображенський храм у Києві на чолі з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром (Драбинком). Ще до ПЦУ перейшли кілька церков у селах Вінницької та Закарпатської областей.

22 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон, який зобов'язує УПЦ МП зазначити в назві приналежність до Росії.