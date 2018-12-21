Три парафії Московського патріархату у Вінницькій області перейшли в ПЦУ

До ПЦУ приєдналися храми в селі Тютьки, Рівець і Коло-Михайлівка

У Вінницькій області ще три парафії Московського патріархату приєдналися до Православної Церкви України.

В ПЦУ перейшли храми в селі Тютьки, Рівець і Коло-Михайлівка. Парафія храму святої великомучениці Параскеви в Тютьках зробила свій вибір ще напередодні Об'єднавчого Собору 15 грудня. Разом з настоятелем отцем Іваном Просяновським релігійна громада вирішила підтримати ПЦУ.

Уже після Собору, 19 грудня, громада підтвердила своє рішення і приєдналася до помісної Православної Церкви України.

"За богослужінням підносилися молитви за Предстоятеля ПЦУ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія і митрополита Вінницького і Барського Симеона. Радісна новина швидко розійшлася по селу. Старенькі парафіяни, а також ті, хто не змогли бути у храмі, бо були зайняті на роботі, телефонували і вітали настоятеля. Староста парафії розповідає, що її телефон також був "червоний", - повідомляють на сайті Вінницької єпархії ПЦУ

Радісно сприйняли пропозицію перейти під юрисдикцію ПЦУ і в селі Рівець, де отець Іван Просяновський також є настоятелем. Парафіяни заявили, що ніколи не сумнівалися у своєму священику і будуть раді разом з ним у подальшому молитися в єдиній українській церкві

Також до Української помісної православної церкви приєдналася парафія села Коло-Михайлівка, де править благочинний Вінницького району архімандрит Дорофей (Маркевич). Він разом з митрополитом Симеоном був учасником Об'єднавчого Собору в Києві.

Раніше Мінкультури анонсувало тисячі мирних переходів між юрисдикціями церков. Так, станом на 18 грудня в міністерство подзвонили із шести областей і висловили бажання змінити релігійну юрисдикцію.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.