Понад тисяча прихильників УПЦ МП мітингує під Радою
Перед будинком парламенту зібралося трохи більше тисячі людей, повідомляє кореспондент "Української правди".
Шестеро священиків у гучномовець читають молитви.
Протестувальники стоять з плакатами "Ми молимось, аби Господь дав вам розум", "Депутати! Ви слуги народу, чи його кати? Віруючі УПЦ - це ваш народ".
До людей вийшов голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.
Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.
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