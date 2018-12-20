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Понад тисяча прихильників УПЦ МП мітингує під Радою

До людей вийшов голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський
Під Верховною Радою знову проходить мітинг-молебень представників Української православної церкви Московського патріархату.
Понад тисяча прихильників УПЦ МП мітингує під Радою Фото: pravda.com.ua

Перед будинком парламенту  зібралося трохи більше тисячі людей, повідомляє кореспондент "Української правди".

Шестеро священиків у гучномовець читають молитви.

Протестувальники стоять з плакатами "Ми молимось, аби Господь дав вам розум", "Депутати! Ви слуги народу, чи його кати? Віруючі УПЦ - це ваш народ".

До людей вийшов голова фракції  "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.

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20 12 2018 12:18
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