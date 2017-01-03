Щонайменше 250 млрд грн потрібно на ремонт українських доріг, - Омелян
Про це заявив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує Еспресо.TV.
"Для того, щоб українські дороги набули нормального стану, нам потрібно фінансування хоча б 50 млрд. гривень на рік, хоча б протягом 5 років. За цей період ми можемо говорити про те, що мережа українських автошляхів буде відновлена", - сказав Омелян.
Міністр наголосив, що його відомство розглядає можливість будівництва в Україні бетонних доріг.
"Я мав зустріч з представниками національної промисловості України, ми серйозно налаштовані на будівництво бетонних доріг в Україні. Сподіваюсь, що спільно з "Укравтодором" ми зможемо використати потужності українських промислових виробництв", - додав Омелян.
Зазначимо, уряд розширив на всю територію України експеримент із фінансування ремонту доріг за рахунок позапланових надходжень від митниці.
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