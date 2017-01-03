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Щонайменше 250 млрд грн потрібно на ремонт українських доріг, - Омелян

Відомство розглядає можливість будівництва в Україні бетонних доріг
Відновлення доріг в Україні потребує не менше 250 млрд грн та 5-річного терміну.
Щонайменше 250 млрд грн потрібно на ремонт українських доріг, - Омелян Фото: соцемережі

Про це заявив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує Еспресо.TV.

"Для того, щоб українські дороги набули нормального стану, нам потрібно фінансування хоча б 50 млрд. гривень на рік, хоча б протягом 5 років. За цей період ми можемо говорити про те, що мережа українських автошляхів буде відновлена", - сказав Омелян.

Міністр наголосив, що його відомство розглядає можливість будівництва в Україні бетонних доріг.

"Я мав зустріч з представниками національної промисловості України, ми серйозно налаштовані на будівництво бетонних доріг в Україні. Сподіваюсь, що спільно з "Укравтодором" ми зможемо використати потужності українських промислових виробництв", - додав Омелян.

Зазначимо, уряд розширив на всю територію України експеримент із фінансування ремонту доріг за рахунок позапланових надходжень від митниці.

 
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01 03 2017 21:04
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