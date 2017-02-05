Щонайменше 30 переселенців загинули в Сирії внаслідок атаки "Ісламської держави"
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Більшість жертв і постраждалих – цивільні, які мігрують із утримуваних екстремістами районів Сирії та Іраку.
За попередніми даними, атака сталася після того, як бойовики потрапили в село Раджма Слеібі, розташоване уздовж лінії фронту, яка відокремлює контрольовану курдами провінцію Хасак та райони, утримувані "Ісламської державою".
Представник курдів в Сирії Редрур Халіль заявив, що напад стався сьогодні вранці на контрольно-пропускному пункті у зазначеному поселенні.
"Потім бойовики "почали масову різанину" проти цивільних осіб, коли ті намагалися перейти на територію, підконтрольну сирійським повстанцям", – сказав Халіл.
За даними організації "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини", що базується у Великобританії, в атаці "Ісламської держави" брали участь терористи-смертники.
У результаті загинули щонайменше 32 особи, ще 23 людини отримали поранення, більшість постраждалих – громадяни Іраку.
За даними AFP, загинули 38 осіб, постраждали – близько 30.
Нагадаємо, терористична організація "Ісламська Держава" зробила своїм головним містом Дейр-ез-Зор замість Ракки.
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