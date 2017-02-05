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Щонайменше 30 переселенців загинули в Сирії внаслідок атаки "Ісламської держави"

В атаці брали участь терористи-смертники
Бойовики "Ісламської держави" у вівторок, 2 травня, атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.
Щонайменше 30 переселенців загинули в Сирії внаслідок атаки "Ісламської держави" Фото: ap.org

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Більшість жертв і постраждалих – цивільні, які мігрують із утримуваних екстремістами районів Сирії та Іраку.

За попередніми даними, атака сталася після того, як бойовики потрапили в село Раджма Слеібі, розташоване уздовж лінії фронту, яка відокремлює контрольовану курдами провінцію Хасак та райони, утримувані "Ісламської державою".

Представник курдів в Сирії Редрур Халіль заявив, що напад стався сьогодні вранці на контрольно-пропускному пункті у зазначеному поселенні.

"Потім бойовики "почали масову різанину" проти цивільних осіб, коли ті намагалися перейти на територію, підконтрольну сирійським повстанцям", – сказав Халіл.

За даними організації "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини", що базується у Великобританії, в атаці "Ісламської держави" брали участь терористи-смертники.

У результаті загинули щонайменше 32 особи, ще 23 людини отримали поранення, більшість постраждалих – громадяни Іраку.

За даними AFP, загинули 38 осіб, постраждали – близько 30.

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02 05 2017 20:10
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