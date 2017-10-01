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Шевченко відреагував на розширення чемпіонату світу до 48 команд

Андрій Шевченко схвалив рішення ФІФА розширити чемпіонат світу
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав рішення ФІФА розширити фінальну частину чемпіонатів світу з 32 до 48 національних збірних.
Шевченко відреагував на розширення чемпіонату світу до 48 команд Андрій Шевченко Фото: tsn.ua

Як повідомив Шевченко в інтерв'ю офіційному сайту Федерації футболу України, розширення чемпіонату світу є кроком, спрямованим на розвиток гри, а також великою мотивацією для прогресу середніх збірних.

"Всі, з ким я спілкувався, дуже схвально сприйняли це нововведення. Розширення чемпіонату світу – це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд прогресувати, адже вони тепер будуть реальний шанс на участь у фінальній частині Мундіалю", - сказав Шевченко.

Головний тренер збірної України побачив у такому рішенні ФІФА новий підхід для вирішення проблем, з якими на даний момент зіткнувся футбол.

"У цьому рішенні відчувається новий підхід, який застосовують зараз у ФІФА для вирішення глобальних футбольних проблем", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, напередодні Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила збільшення кількості учасників чемпіонату світу з 32 до 48 національних збірних.

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10 01 2017 23:26
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