Шевченко відреагував на розширення чемпіонату світу до 48 команд

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав рішення ФІФА розширити фінальну частину чемпіонатів світу з 32 до 48 національних збірних.

Як повідомив Шевченко в інтерв'ю офіційному сайту Федерації футболу України, розширення чемпіонату світу є кроком, спрямованим на розвиток гри, а також великою мотивацією для прогресу середніх збірних.

"Всі, з ким я спілкувався, дуже схвально сприйняли це нововведення. Розширення чемпіонату світу – це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд прогресувати, адже вони тепер будуть реальний шанс на участь у фінальній частині Мундіалю", - сказав Шевченко.

Головний тренер збірної України побачив у такому рішенні ФІФА новий підхід для вирішення проблем, з якими на даний момент зіткнувся футбол.

"У цьому рішенні відчувається новий підхід, який застосовують зараз у ФІФА для вирішення глобальних футбольних проблем", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, напередодні Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила збільшення кількості учасників чемпіонату світу з 32 до 48 національних збірних.