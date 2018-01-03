НОВИНИПротягом минулої доби у зоні АТО терористи п’ять разів порушили режим припинення вогнюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб АТО: Бойовики п’ять разів прицільно обстріляли українські позиції
Серед українських військових за минулу добу втрат немає
Фото: ukrinform.ua
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю бойовики застосували неподалік Кримського.
На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 мм та 82 мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу Павлополя.
У штабі також додали, що серед українських військових за минулу добу втрат немає.
Нагадаємо, протягом дня 28 лютого терористи три рази порушили режим перемир’я.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 03 2018 07:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі