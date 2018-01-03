Штаб АТО: Бойовики п’ять разів прицільно обстріляли українські позиції

Серед українських військових за минулу добу втрат немає

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи п’ять разів порушили режим припинення вогню

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю бойовики застосували неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 мм та 82 мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу Павлополя.

У штабі також додали, що серед українських військових за минулу добу втрат немає.

Нагадаємо, протягом дня 28 лютого терористи три рази порушили режим перемир’я.