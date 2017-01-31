Шведський уряд не перешкоджатиме оренді гавані для "Північного потоку-2"

Шведський уряд заявив, що не перешкоджатиме намірам портового міста Карлсхамн здати Росії в оренду частину своєї гавані, що полегшить будівництво "Північного потоку -2".

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст виступає проти будівництва газопроводу, оскільки він загрожує безпеці країни. Однак уряду Швеції бракує повноважень для того щоб завадити містечку Карлсхамн на півдні країни втілити його плани, повідомляє Euobserver.

Місцева рада Карлсхамна у вівторок, швидше за все, підтримає рішення щодо оренди частини гавані.

У свою чергу Гультквіст у понеділок, 30 січня, повторив, що він і далі виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

"Я вже говорив, що "Північний потік-2" впливає на наші органи влади і збройні сили, і що це негативно позначається на Швеції. Ця думка залишається, і ми вжили низку заходів щодо забезпечення безпеки", – сказав він.

Заходи включають в себе зміцнення берегової охорони, збройних сил і митниці, а також більш жорсткий нагляд за стратегічним балтійським портом, який знаходиться в 50 км від ключової бази ВМС Швеції Карлскруна.

Нагадаємо, що раніше шведський острів Готланд відмовив російській компанії "Газпром" тимчасово розмістити труби для газопроводу "Північний потік - 2".