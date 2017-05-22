Швеція обіграла Канаду і стала новим чемпіоном світу з хокею

Збірна Швеції стала чемпіоном світу з хокею, обігравши у фіналі турніру, що проходив у Парижі і Кельні, чинних володарів титулу збірну Канади.

Вирішальний поєдинок вийшов досить закритим, невеликою перевагою володіла збірна Канади, але у воротах Швеції надійно діяв Хенрік Лундквіст. У другому періоді канадці ще більше активізувалися в чужій зоні, скориставшись вилученнями шведів, проте за стража воріт Тре Крунур двічі зіграла штанга.

В той час, як Канада отримала більшість в кінці другого періоду, Швеція зуміла відкрити рахунок: захисник Тампи-Бей Віктор Хедман зробив накидання від синьої лінії, а шайба, нікого не зачепивши, проскочила між щитків Келвіна Пікара, пише NV.ua.

На початку третього періоду Канада відігралася. Форвард Баффало Райан О'Райллі отримав шайбу перед воротами і перекинув її через Лундквіста. До кінця третьої двадцятихвилинки команди вирішили зіграти від оборони і більше шайб не організували.

Гра перейшла в передбачений регламентом овертайм у форматі п'ять на п'ять. Як і в третьому періоді, моментів виникало небагато, більше того, впіймали кураж Лундквіст і Пікар. В овертаймі шайб також глядачі арени в Кельні не побачили, тому доля чемпіонату вирішувалася в серії післяматчевих кидків. Лундквіст в цій серії зумів відбити всі чотири кидки по своїх воротах, в той час, як Пікар пропустив від Нікласа Бекстрема і Олівера Екмана-Ларссона.

Таким чином, Швеція стала чемпіоном світу вперше з 2013 року, а Канада не змогла захистити своє звання і виграти світову першість третій раз поспіль.

Канада - Швеція 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 - Хедман - мен. - 39:39,

1:1 - О'Райллі (Марнер, Маккіннон) - 41:58,

1:2 - Бекстрем (Вирішальний буліт) - 80:00,

Воротарі: Пікар - Лундквіст

У матчі за третє місце збірна Росії обіграла команду Фінляндії з рахунком 5:3. Як і в півфінальній зустрічі проти Канади, росіяни досить потужно розпочали і провели в такому режимі два періоди, закинувши за цей час чотири шайби, пропустивши лише раз. Дублем відзначився Микита Гусєв, ще по шайбі у ворота фінів відправили Володимир Ткачов і Богдан Киселевич.

У третьому періоді Росія втратила контроль над матчем, а Фінляндія ледь не зробила камбек. Фіни зусиллями Лехконена і Савінайнена досить швидко скоротили відставання до мінімуму, але шайба Кучерова остудила запал Суомі і встановила остаточний рахунок зустрічі.

5:3 - Росія другий рік поспіль завойовує бронзу на чемпіонаті світу. Фінляндія після торішнього срібла на цей раз залишилася без медалей.