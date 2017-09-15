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Швеція почала військові навчання одночасно з Росією

В останні роки Швеція скорочувала витрати на оборону, а в березні цього року в країні знову ввели військовий призов
Швеція почала найбільші за останні 23 роки військові навчання "Аврора", які проводяться за підтримки НАТО, хоча сама країна членом Альянсу не є.
Швеція почала військові навчання одночасно з Росією Фото: EPA

Маневри почалися майже одночасно з російсько-білоруськими навчання "Захід-2017", що викликали тривогу в країнах Східної Європи.

У навчаннях "Аврора" беруть участь 19 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть три тижні.

"Ситуація з безпекою в регіоні погіршилася", - прокоментував початок маневрів командувач шведської армії Мікаель Біден, повідомляє ВВС.

"Сьогодні Росія - це країна, яка впливає на загальну ситуацію в Європі з точки зору безпеки своїми діями - анексією Криму і триваючим конфліктом на сході України, тому зрозуміло, що ми дуже ретельно стежимо за тим, що робить Росія", - сказав він.

Відзначається, що в останні роки Швеція скорочувала витрати на оборону, а в березні цього року в країні знову ввели військовий призов.

Крім шведської армії в навчаннях беруть участь військовослужбовці з США, Франції, Норвегії та інших країн НАТО. Раніше в НАТО заявляли, що маневри не є відповіддю на російсько-білоруські навчання "Захід-2017".

Спільні стратегічні маневри "Захід-2017" за участі РФ та Білорусі відбуваються з 14 по 20 вересня.

У навчаннях, які проходитимуть на території Білорусі та у західній частині Росії, беруть участь, за офіційними даними, 12,7 тисячі осіб.

Проте на Заході висловлюють занепокоєння, що насправді до навчань залучено набагато більше військових.

Зокрема, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн 7 вересня заявила, що у цих навчаннях "Захід-2017" візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

У Швеції також розпочалися військові навчання Aurora-17 - найбільші військові маневри в країні за 20 років.
 
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15 09 2017 08:36
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