Сім українців увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів від Forbes

Сім українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією американського журналу Forbes, оприлюдненого у вівторок.

Найвище місце в ньому традиційно займає власник групи СКМ Рінат Ахметов. Його активи журналісти оцінили в $5,5 млрд (в торішньому рейтингу було $4,6 млрд), що дозволило йому піднятися на 334 місце у свіжому рейтингу (в торішньому рейтингу було 359-те).

На 1477 місце в рейтингу зі 1678-го піднявся власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, його капітал зріс з $1,4 млрд до $1,6 млрд.

Власник Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк зайняв 1561 місце зі статком $1,5 млрд.

Активи Віктора Пінчука оцінюють в $1,4 млрд, він займає 1650 місце; активи співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова - $1,2 млрд, він 1867-й.

Ігор Коломойський і Вадим Новинський (який повернувся до лав мільярдерів) зі статком $1 млрд розташувалися на 2124 місці.

Очолюють рейтинг власник Amazon.com Джефф Безос ($112 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($90 млрд) і інвестор Воррен Баффет ($84 млрд). На четвертому місці - власник французької компанії LVMH Бернар Арно, його статок оцінюється в $72 млрд.

Власник Facebook Марк Цукерберг - на 5 місці зі статком $71 млрд доларів.

Загалом Forbes нарахував у світі 2043 мільярдерів, їх загальний статок становить 7,67 трильйона доларів.