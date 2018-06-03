Сім українців увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів від Forbes
Найвище місце в ньому традиційно займає власник групи СКМ Рінат Ахметов. Його активи журналісти оцінили в $5,5 млрд (в торішньому рейтингу було $4,6 млрд), що дозволило йому піднятися на 334 місце у свіжому рейтингу (в торішньому рейтингу було 359-те).
На 1477 місце в рейтингу зі 1678-го піднявся власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, його капітал зріс з $1,4 млрд до $1,6 млрд.
Власник Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк зайняв 1561 місце зі статком $1,5 млрд.
Активи Віктора Пінчука оцінюють в $1,4 млрд, він займає 1650 місце; активи співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова - $1,2 млрд, він 1867-й.
Ігор Коломойський і Вадим Новинський (який повернувся до лав мільярдерів) зі статком $1 млрд розташувалися на 2124 місці.
Очолюють рейтинг власник Amazon.com Джефф Безос ($112 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($90 млрд) і інвестор Воррен Баффет ($84 млрд). На четвертому місці - власник французької компанії LVMH Бернар Арно, його статок оцінюється в $72 млрд.
Власник Facebook Марк Цукерберг - на 5 місці зі статком $71 млрд доларів.
Загалом Forbes нарахував у світі 2043 мільярдерів, їх загальний статок становить 7,67 трильйона доларів.
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