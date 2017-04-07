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Слідчого київської поліції затримали за хабар у 76 тисяч, - ФОТО

Слідчого затримали "на гарячому" під час одержання ним другої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень.
4 липня прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримали слідчого київської поліції за хабар у 76 тисяч гривень.
Слідчого київської поліції затримали за хабар у 76 тисяч, - ФОТО Фото:facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Поліцейський вимагав 76 тисяч гривень за проведення слідчих дій з метою зібрання доказів невинуватості та непритягнення до кримінальної відповідальності громадянина – учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Відзначається, що слідчого затримали "на гарячому" під час одержання ним другої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, що що детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на отриманні неправомірної вигоди.

 

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04 07 2017 15:56
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