Словаччина обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналіста

Уряд Словаччини виплатить мільйон євро нагороди за інформацію, яка допоможе в розслідуванні вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його дівчини. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Про це повідомляє інформагентство Aktuality.sk.

"Телефонний номер для дзвінків опублікований на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Анонімні повідомлення також приймаються", - йдеться в повідомленні.

Також Фіцо повідомив, що Генпрокуратура створила спеціальну групу для розслідування вбивства журналіста.

"Наше першочергове завдання - зловити вбивць. Тоді буде можливість говорити про мотиви і про те, що насправді сталося", - сказав Фіцо.

Він додав, що якщо мотивом злочину була професійна діяльність журналіста, то це буде розцінюватися як атака проти демократії і свободи слова у Словаччині.

Нагадаємо, Кучака і його дівчину застрелили в будинку у місті Велка-Мака.