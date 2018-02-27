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Словаччина обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналіста

Генпрокуратура Словаччини створила спеціальну групу для розслідування вбивства журналіста. Анонімні повідомлення також приймаються
Уряд Словаччини виплатить мільйон євро нагороди за інформацію, яка допоможе в розслідуванні вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його дівчини. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.
Словаччина обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналіста Фото: twitter.com/ALDEgroup

Про це повідомляє інформагентство Aktuality.sk.

"Телефонний номер для дзвінків опублікований на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Анонімні повідомлення також приймаються", - йдеться в повідомленні.

Також Фіцо повідомив, що Генпрокуратура створила спеціальну групу для розслідування вбивства журналіста.

"Наше першочергове завдання - зловити вбивць. Тоді буде можливість говорити про мотиви і про те, що насправді сталося", - сказав Фіцо.

Він додав, що якщо мотивом злочину була професійна діяльність журналіста, то це буде розцінюватися як атака проти демократії і свободи слова у Словаччині.

Нагадаємо, Кучака і його дівчину застрелили в будинку у місті Велка-Мака.

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27 02 2018 07:57
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