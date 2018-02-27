CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Словаччини виплатить мільйон євро нагороди за інформацію, яка допоможе в розслідуванні вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його дівчини. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина обіцяє мільйон євро за інформацію про вбивство журналіста
Генпрокуратура Словаччини створила спеціальну групу для розслідування вбивства журналіста. Анонімні повідомлення також приймаються
Фото: twitter.com/ALDEgroup
Про це повідомляє інформагентство Aktuality.sk.
"Телефонний номер для дзвінків опублікований на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Анонімні повідомлення також приймаються", - йдеться в повідомленні.
Також Фіцо повідомив, що Генпрокуратура створила спеціальну групу для розслідування вбивства журналіста.
"Наше першочергове завдання - зловити вбивць. Тоді буде можливість говорити про мотиви і про те, що насправді сталося", - сказав Фіцо.
Він додав, що якщо мотивом злочину була професійна діяльність журналіста, то це буде розцінюватися як атака проти демократії і свободи слова у Словаччині.
Нагадаємо, Кучака і його дівчину застрелили в будинку у місті Велка-Мака.
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27 02 2018 07:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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