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Сміттєва катастрофа у Львові: Гройсман пообіцяв втрутитись у ситуацію

Гройсман вкотре розкритикував мера Львова за нібито безгосподарність
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє знову втрутитись у ситуацї зі сміттєвою катастрофою у Львові
Сміттєва катастрофа у Львові: Гройсман пообіцяв втрутитись у ситуацію Володимир Гройсман. Фото: glavcom.ua

Про це стало відомо з його сторінки у Facebook за результатами телефонної розмови мера і прем'єра.

Гройсман вкотре розкритикував мера Львова за нібито безгосподарність.

"Вразив мене один факт. Пан Андрій сказав, що говорив уже з усіма міськими головами - усі відмовляються. Але на моє питання, з ким і коли він говорив на цю тему останній раз, відповів, що говорив з Київським головою Віталієм Кличком... десь 1,5 місяці тому!", - зауважив Гройсман.

Він додав, "як колишній міський голова, завжди намагаюсь допомогти міським головам, які до мене звертаються".

"Я уже не раз втручався у цю ситуацію (зі сміттям, - ред.), готовий втрутись ще раз. Але думаю, що врешті-решт пан Андрій (Садовий, - ред.) мав би розпочати сам вирішувати цю проблему, а не шукати знову, хто йому заважає", - наголосив Гройсман.

Нагадаю, Львову на сьогоднішній день нікуди вивозити тверді побутові відходи.

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