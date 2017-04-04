Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сміттєва катастрофа: у що люди перетворили Карпатське море, - ФОТОрепортаж

Теребле-Ріцькій ГЕС немає аналогів у світі
Вільшанське водосховище Теребле-Ріцької ГЕС на межі екологічної катастрофи.
Сміттєва катастрофа: у що люди перетворили Карпатське море, - ФОТОрепортаж Фото: uzhgorod.in

У Хустському районі Закарпатської області знаходиться унікальна гідроелектростанція, що збудована одразу на двох річках – Тереблі та Ріці.  


Фото: uzhgorod.in

Основним постачальником сміття на ці терени, вочевидь, є колоритна Колочава, велике село Міжгірського району, де річка вкрита непотребом.


Фото: uzhgorod.in

Теребле-Ріцькій ГЕС немає аналогів у світі, а Вільшанське водосховище, яке є частиною гідроелектростанції, отримало назву Карпатське море. Однак останніми роками "море" потопає у тоннах сміття.


Фото: uzhgorod.in


Фото: uzhgorod.in


Фото: uzhgorod.in


Фото: uzhgorod.in

Як повідомляв iPress.ua, високий суд індійського штату Уттаракханд визнав дві найбільш важливі в релігійному житті Індії річки Ганг і Ямуна (Джамна) юридичними особами та живими істотамиВідтепер забруднення цих річок вважатиметься рівнозначним завданню шкоди людині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2017 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.