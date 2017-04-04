Сміттєва катастрофа: у що люди перетворили Карпатське море, - ФОТОрепортаж

Теребле-Ріцькій ГЕС немає аналогів у світі

Вільшанське водосховище Теребле-Ріцької ГЕС на межі екологічної катастрофи.

У Хустському районі Закарпатської області знаходиться унікальна гідроелектростанція, що збудована одразу на двох річках – Тереблі та Ріці.



Фото: uzhgorod.in

Основним постачальником сміття на ці терени, вочевидь, є колоритна Колочава, велике село Міжгірського району, де річка вкрита непотребом.



Фото: uzhgorod.in

Теребле-Ріцькій ГЕС немає аналогів у світі, а Вільшанське водосховище, яке є частиною гідроелектростанції, отримало назву Карпатське море. Однак останніми роками "море" потопає у тоннах сміття.



Фото: uzhgorod.in



Фото: uzhgorod.in



Фото: uzhgorod.in



Фото: uzhgorod.in

Як повідомляв iPress.ua, високий суд індійського штату Уттаракханд визнав дві найбільш важливі в релігійному житті Індії річки Ганг і Ямуна (Джамна) юридичними особами та живими істотами. Відтепер забруднення цих річок вважатиметься рівнозначним завданню шкоди людині.