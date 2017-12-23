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Смоленська катастрофа це нещасний випадок, – Квасневський

Квасневський зазначив, що офіційна позиція Польщі не допомагає їй у відносинах з Росією
Екс-президент Польщі Александр Квасневський вважає, що Смоленська катастрофа, в якій загинули 96 осіб, зокрема й президент Польщі Лех Качинський, була нещасним випадком.
Смоленська катастрофа це нещасний випадок, – Квасневський Фото: afp.com

Про це він сказав в інтерв'ю "112 Україна".

"На мою думку, все, що раніше сказала урядова комісія, якою керував пан Єжи Міллер, це все правильно. Це був нещасний випадок. Було зроблено багато помилок, на мою думку, не було жодного вибуху, жодної політичної змови", – вважає Квасневський.

"У мене до цієї катастрофи дуже особисте, емоційне ставлення. Але я дивлюся з болем, як ця трагедія політично використовується стільки років", – додав він.

Квасневський також сказав, що офіційна позиція Польщі не допомагає їй у відносинах з Росією, хоча їхній рівень і так був низьким.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.

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23 12 2017 23:56
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