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Снайпер бойовиків поранив українського прикордонника на КПВВ "Мар'їнка"

Куля влучила прикордоннику в плече
У результаті обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в Донецькій області отримав вогнепальне поранення український прикордонник.
Снайпер бойовиків поранив українського прикордонника на КПВВ "Мар Фото: 112.ua

"Черговий обстріл зафіксовано на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове". Тут працював снайпер незаконних збройних формувань. У результаті вогню під час виконання службових обов'язків на контрольному посту "Мар'їнка" отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Краматорського прикордонного загону", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Куля влучила прикордоннику в плече. Потерпілому надали допомогу на місці, а потім госпіталізували в лікарню Курахового. На цей момент життю та здоров'ю пораненого нічого не загрожує.

Про інцидент поінформували штаб АТО і представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що минула ніч у районі проведення АТО завершилася без докорінних змін в обстановці.

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13 10 2017 15:16
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