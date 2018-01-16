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Снігопад в Одесі та області: рух транспорту ускладнено, - ВІДЕО

18 січня очікується погіршення погодних умов
На Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопад.
Снігопад в Одесі та області: рух транспорту ускладнено, - ВІДЕО Фото: Корреспондент

За прогнозами синоптиків, 18 січня очікується утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, інформують у ДСНС.

У зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.

"Унаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у грудні на трасі Одеса-Київ близько 800 вантажівок застрягли через ускладнення погодних умов.

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16 01 2018 15:44
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