CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Снігопад в Одесі та області: рух транспорту ускладнено, - ВІДЕО
18 січня очікується погіршення погодних умов
Фото: Корреспондент
За прогнозами синоптиків, 18 січня очікується утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, інформують у ДСНС.
У зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.
"Унаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, у грудні на трасі Одеса-Київ близько 800 вантажівок застрягли через ускладнення погодних умов.
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16 01 2018 15:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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