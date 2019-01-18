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Снігова лавина перекрила дорогу біля "Центру Європи" в Закарпатській області

На момент сходження на трасі не було ні машин, ні пішоходів
У п'ятницю, 18 січня, близько 4 години ранку на трасу "Мукачево-Рогатин" у Закарпатській області зійшла лавина.
Снігова лавина перекрила дорогу біля "Центру Європи" в Закарпатській області Фото: carpathia.gov.ua

У результаті дорогу повністю перекрито, повідомляють на сайті Закарпатської облдержадміністрації.

"На трасу "Мукачево-Рогатин" в с. Ділове (поблизу туристичного знака "Центр Європи") зійшла снігова лавина. Величезна маса мокрого снігу повністю перекрила проїжджу частину. На щастя, в той момент на трасі не було ні автомобілів, ні пішоходів, тому обійшлося без постраждалих", - повідомив голова ОДА Геннадій Москаль.

На місце події відразу виїхали рятувальники і працівники Рахівської дорожньо-експлуатаційної дільниці з технікою.

За даними ДСНС області, зійшло 300 кб.м снігу, протяжністю близько 30 м і висотою 1,5 м.

Рух машин поки що здійснюється по одній смузі. Найближчим часом планують повністю розчистити дорогу і відновити рух транспорту.

Також, у мережі опублікували карту карпатських будиночків, де можуть зупинятись заблукалі туристи. Тим, хто подорожує, або лижникам корисно буде вивчити мiсця розташування будиночкiв.

 
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18 01 2019 10:32
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