Снігова лавина перекрила дорогу біля "Центру Європи" в Закарпатській області
У результаті дорогу повністю перекрито, повідомляють на сайті Закарпатської облдержадміністрації.
"На трасу "Мукачево-Рогатин" в с. Ділове (поблизу туристичного знака "Центр Європи") зійшла снігова лавина. Величезна маса мокрого снігу повністю перекрила проїжджу частину. На щастя, в той момент на трасі не було ні автомобілів, ні пішоходів, тому обійшлося без постраждалих", - повідомив голова ОДА Геннадій Москаль.
На місце події відразу виїхали рятувальники і працівники Рахівської дорожньо-експлуатаційної дільниці з технікою.
За даними ДСНС області, зійшло 300 кб.м снігу, протяжністю близько 30 м і висотою 1,5 м.
Рух машин поки що здійснюється по одній смузі. Найближчим часом планують повністю розчистити дорогу і відновити рух транспорту.
Також, у мережі опублікували карту карпатських будиночків, де можуть зупинятись заблукалі туристи. Тим, хто подорожує, або лижникам корисно буде вивчити мiсця розташування будиночкiв.
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