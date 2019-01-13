У мережі опублікували карту карпатських будиночків, де можуть зупинятись заблукалі туристи
Ця карта може допомогти зорiєнтуватись людям, якi заблукали на певнiй мiсцевостi, i дасть можливiсть дочекатись рятувальникiв, зiгрiтись чи просто сховатись вiд негоди, повідомляє “Перший”.
На картi позначенi усi колиби, кошари та туристичнi притулки в українських Карпатах, де можна заночувати. Червоним кольором позначенi мiсця де колиби були, але зруйнувались чи згорiли.
Тим, хто подорожує, або лижникам корисно буде вивчити мiсця розташування будиночкiв у тих мiсцях, якi вони планують вiдвiдати.
Нагадаємо, що 6 січня в Карпатах на території Закарпатської області зникли три лижники. Одного з них знайдено мертвим. О 13:30 7 січня один зі зниклих туристів - житель Києва 1984 року народження - вийшов на зв'язок. О 15:40 рятувальники знайшли чоловіка в задовільному стані біля підніжжя гори Стій з боку Свалявського району.
Вперше з моменту зникнення Ігор Грищенко вийшов на зв'язок близько 15:00 9 січня. Він подзвонив своєму другові і повідомив, що перебуває біля невідомої йому річки і дуже замерз. Дзвінок вдалося відстежити, і рятувальники відразу вирушили на порятунок лижника.
Згодом Ігор Грищенко зміг знову вийти на зв'язок. Він ще раз подзвонив рятувальникам і товаришеві та повідомив, що перебуває в будиночку лісникa біля невеликої річки нa Боржaвському хребті.
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