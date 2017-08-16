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Сьогодні бойовики обстрілюють сили АТО із важкої артилерії і "Градів"

На донецькому напрямку з опівночі ворог 4 рази обстрілював опорні пункти у районі Авдіївської промзони з гранатометів і великокаліберних кулеметів
У середу, 16 серпня, станом на 18:00 російські найманці обстріляли сили АТО із важкої артилерії, установки "Град Партизан" і заборонених мінометів.
Сьогодні бойовики обстрілюють сили АТО із важкої артилерії і "Градів" Фото: EPA/UPG

Так, близько 08:00 в районі Широкиного та Водяного бойовики майже півгодини били по українських позиціях з артилерії калібру 122 мм. Одночасно по укріпленнях сил АТО на підступах до Широкиного бандити випустили 5 снарядів з переносної реактивної пускової установки "Град Партизан". Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку з опівночі ворог 4 рази обстрілював опорні пункти у районі Авдіївської промзони з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Щоразу українські бійці вогнем у відповідь придушували намагання окупантів нав'язати довготривалий бій.

На луганському напрямку загарбники застосовували 120-мм міномет на околицях Новоолександрівки, а в районі Кримського били з гранатомету.

Нагадаємо, в результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.

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16 08 2017 19:51
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