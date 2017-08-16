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У зоні АТО поранено чотирьох українських військових, – штаб

Загиблих у лавах ЗСУ не було
В результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.
У зоні АТО поранено чотирьох українських військових, – штаб Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"За добу, що минула, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення. Один з поранених – внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", – повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 16 серпня.

Як повідомляв iPress.uaза минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 33 рази відкривали вогонь.

Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.

10 будинків згоріли в результаті обстрілу бойовиками Верхньоторецького Донецької області.
 
 
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16 08 2017 13:15
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