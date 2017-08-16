CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні АТО поранено чотирьох українських військових, – штаб
Загиблих у лавах ЗСУ не було
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
"За добу, що минула, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення. Один з поранених – внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", – повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 16 серпня.
Як повідомляв iPress.ua, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 33 рази відкривали вогонь.
Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.
10 будинків згоріли в результаті обстрілу бойовиками Верхньоторецького Донецької області.
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16 08 2017 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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