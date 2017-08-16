У зоні АТО поранено чотирьох українських військових, – штаб

Загиблих у лавах ЗСУ не було

В результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.

"За добу, що минула, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, четверо українських військовослужбовців зазнали поранення. Один з поранених – внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", – повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 16 серпня.

Як повідомляв iPress.ua, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 33 рази відкривали вогонь.

Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.