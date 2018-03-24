Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Сьогодні Україна переходить на літній час

У ніч з суботи на неділю стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед
Україна в ніч з суботи, 24 березня, на неділю, 25 березня, перейде на літній час, що передбачає переведення годинників на одну годину вперед.
Сьогодні Україна переходить на літній час Фото: zhytlonews.com

В Україні на літній час переходять відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою Кабміну, час другого часового поясу (київський час) щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад. При цьому перехід кожен раз стверджується окремим наказом Мінекономрозвитку.

Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила про намір домагатися скасування літнього часу в Євросоюзі після того, як понад 70 тис. фінів у 2017 році підписали відповідну петицію.

Зазначимо, доцільність щорічного переведення стрілок годинників на літній час стане предметом вивчення Європейської Комісії (ЄК). Депутати Європейського Парламенту (ЄП) переважною більшістю голосів доручили Єврокомісії розібратися з перевагами та недоліками зміни часу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2018 11:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.