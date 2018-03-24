Сьогодні Україна переходить на літній час

У ніч з суботи на неділю стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед

Україна в ніч з суботи, 24 березня, на неділю, 25 березня, перейде на літній час, що передбачає переведення годинників на одну годину вперед.

В Україні на літній час переходять відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою Кабміну, час другого часового поясу (київський час) щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад. При цьому перехід кожен раз стверджується окремим наказом Мінекономрозвитку.

Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила про намір домагатися скасування літнього часу в Євросоюзі після того, як понад 70 тис. фінів у 2017 році підписали відповідну петицію.

Зазначимо, доцільність щорічного переведення стрілок годинників на літній час стане предметом вивчення Європейської Комісії (ЄК). Депутати Європейського Парламенту (ЄП) переважною більшістю голосів доручили Єврокомісії розібратися з перевагами та недоліками зміни часу.